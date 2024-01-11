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Верховная рада Украины перенесла рассмотрение законопроекта о мобилизации

Депутат Рады Железняк заявил о переносе рассмотрения законопроекта о мобилизации

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Gleb Garanich/Reuters

Законопроект о новых правилах мобилизации граждан снят с рассмотрения Верховной рады Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал член парламента страны Ярослав Железняк.

По словам депутата, обсуждение данной законодательной инициативы было запланировано на 11 января. Однако в последний момент соответствующие слушания перенесли на другой день

«Это действительно худшая организация процесса по законопроекту, которую я видел за 10 лет», — подчеркнул Железняк.

Законодатель добавил, что заседание комитета по обороне также было отменено. Как он отметил, в ближайшее время парламент должен начать работу, но его члены будут обсуждать совсем другие вопросы.

10 января украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что фракция партии «Слуга народа» решила отправить законопроект о мобилизации на доработку. Тогда же местное издание «Зеркало недели» сообщило о нехватке голосов в Раде для принятия документа в его текущем виде.

Однако позже глава упомянутой фракции Давид Арахамия опроверг информацию о возвращении законопроекта о мобилизации кабинету министров страны. Он подчеркнул, что в ходе согласительного совета парламента народные депутаты намерены обсудить документ с представителями министерства обороны.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского призвали как можно скорее принять законопроект о мобилизации.

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