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Военный эксперт назвал самое переоцененное западное оружие у Украины

Полковник Матвийчук: танки Challenger и ЗРК Patriot оказались переоценены

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Global Look Press

Британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались самым переоцененным западным оружием в украинском конфликте. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Самыми переоцененными оказались танки Challenger и зенитные ракетные комплексы Patriot. Они не справляются со своими задачами», — сказал он.

Эксперт отметил, что танки Challenger, несмотря на положительные рецензии от англичан, подрываются российскими войсками. Patriot также не выполнил ни одной зенитной ракетной задачи, считает он.

По мнению специалиста, страны — союзники Украины прекратят поставку в страну этих видов вооружений.

О сокращении поставок западного оружия Киеву уже заявили в Германии. Данные проекта Ukraine Support Tracker свидетельствуют, что страны Запада в 2023 году снизили поставки своих вооружений на Украину по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем США предупредили Украину о новом российском оружии, которое может стать настоящим «кошмаром для ВСУ». Речь идет о беспилотниках «Куб».

Ранее на Украине заявили, что страна из-за ударов России не может производить оружие.

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