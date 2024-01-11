Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ за сутки

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Российские средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, вражеские дроны ликвидировали в районах Белогоровки, Верхнекаменки в Луганской народной республике (ЛНР), Марьинки, Спорного в Донецкой народной республике (ДНР), Каменки-Днепровской в Запорожской области, Казачьих Лагерей и Алешки в Херсонской области.

Помимо дронов, российские солдаты смогли перехватить реактивный снаряд HIMARS.

Кроме того, российские бойцы нанесли удар по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад Харьковской области и ДНР.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого сообщал, что ВСУ несут потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском направлении фронта.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами