Российские средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, вражеские дроны ликвидировали в районах Белогоровки, Верхнекаменки в Луганской народной республике (ЛНР), Марьинки, Спорного в Донецкой народной республике (ДНР), Каменки-Днепровской в Запорожской области, Казачьих Лагерей и Алешки в Херсонской области.

Помимо дронов, российские солдаты смогли перехватить реактивный снаряд HIMARS.

Кроме того, российские бойцы нанесли удар по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад Харьковской области и ДНР.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого сообщал, что ВСУ несут потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском направлении фронта.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.