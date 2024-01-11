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В Минобороны РФ оценили ситуацию на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 260 военных на Донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за последние сутки составили до 260 бойцов. Об этом сообщается в сводке российского министерства обороны, которая опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению, за указанный промежуток времени солдаты Вооруженных сил РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск вблизи населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Здесь находились места дислокации 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 260-ти военнослужащих, два бронетранспортера, 15 автомобилей», — говорится в сообщении.

Более того, в ходе боевых действий российские войска уничтожили одно орудие Д-20 и одну гаубицу «Мста-Б». При этом военные ВС РФ действовали при поддержке армейской авиации и артиллерии, уточнили в ведомстве.

11 января советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские артиллеристы уничтожили три опорных пункта украинских войск под Клещеевкой. По его словам, за последние 1,5 дня бойцы ВСУ поразили на этом участке фронта не только живую силу, но и два броневых автомобиля ВСУ.

Ранее бывший польский наемник признался, что больше не хочет иметь дел с ВСУ.

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