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ВС РФ отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 85 солдат и один танк на Купянском направлении

Подразделения «Западной» группировки российский войск при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Столкновения произошли в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, российские силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

ВСУ лишились до 85 солдат, одного танка, двух боевых машин пехоты, трех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Krab» производства Польши.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО на Украине уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 609 беспилотников, 14563 танка и тд.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщал, что ВСУ несут потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском направлении фронта.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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