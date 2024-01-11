Подразделения «Западной» группировки российский войск при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Столкновения произошли в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Кроме того, российские силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

ВСУ лишились до 85 солдат, одного танка, двух боевых машин пехоты, трех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Krab» производства Польши.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО на Украине уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 609 беспилотников, 14563 танка и тд.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщал, что ВСУ несут потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском направлении фронта.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.