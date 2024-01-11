Путин рассказал о превосходстве российских беспилотников

Беспилотные летательные аппараты выполняют на фронте много важнейших задач, поэтому необходимо на шаг опережать противника, что удается российским разработчикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.

«Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректируют все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, связывает многие вещи, делая их более эффективными — контрбатарейную борьбу, разведку», — сказал глава государства.

Путин отметил, что задач очень много, поэтому важно опережать противника.

«И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете», — подчеркнул он.

В декабре Владимир Путин заявлял, что России предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотных летательных аппаратов.

Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что 2023 год был напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации. При этом, по его словам, все профессионально и мужественно решали задачи специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что на коллегии дадут оценку, что и как было сделано спустя год работы и по каким направлениям.

Ранее Путин заявлял, что России придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.