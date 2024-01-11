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Путин рассказал о превосходстве российских беспилотников

Путин: российским производителям БПЛА удается быть «на шаг впереди» противника

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РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты выполняют на фронте много важнейших задач, поэтому необходимо на шаг опережать противника, что удается российским разработчикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.

«Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректируют все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, связывает многие вещи, делая их более эффективными — контрбатарейную борьбу, разведку», — сказал глава государства.

Путин отметил, что задач очень много, поэтому важно опережать противника.

«И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете», — подчеркнул он.

В декабре Владимир Путин заявлял, что России предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотных летательных аппаратов.

Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявлял, что 2023 год был напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации. При этом, по его словам, все профессионально и мужественно решали задачи специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что на коллегии дадут оценку, что и как было сделано спустя год работы и по каким направлениям.

Ранее Путин заявлял, что России придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

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