Российские военные сорвали ротацию ВСУ вблизи донецкого села Торское

Российские военнослужащие сорвали ротацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Торское, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По его словам, в операции приняли участие мотострелковые подразделения данной группировки. Как отметил представитель Вооруженных сил РФ, перемещение украинских солдат на указанном участке фронта было остановлено огнем артиллерии.

«Враг отступил на исходные рубежи», — добавил Шаров.

Также он отметил, что в ходе боевых действий российские военные при поддержке авиации и артиллерии уничтожили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск вблизи населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

Старший офицер уточнил, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 190 бойцов на данном участке фронта. Более того, российские военные вывели из строя две украинские боевые бронированные машины и ликвидировали два автомобиля подвоза.

Ранее в ВС РФ заявили о потере украинскими войсками преимущества на Южно-Донецком направлении.