Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные сорвали ротацию ВСУ вблизи донецкого села Торское

Минобороны: российские войска сорвали ротацию бойцов ВСУ в районе Торского в ДНР

close
100%
РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали ротацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Торское, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По его словам, в операции приняли участие мотострелковые подразделения данной группировки. Как отметил представитель Вооруженных сил РФ, перемещение украинских солдат на указанном участке фронта было остановлено огнем артиллерии.

«Враг отступил на исходные рубежи», — добавил Шаров.

Также он отметил, что в ходе боевых действий российские военные при поддержке авиации и артиллерии уничтожили три командно-наблюдательных и пять опорных пунктов ВСУ. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники 63-й и 66-й механизированных бригад украинских войск вблизи населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

Старший офицер уточнил, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 190 бойцов на данном участке фронта. Более того, российские военные вывели из строя две украинские боевые бронированные машины и ликвидировали два автомобиля подвоза.

Ранее в ВС РФ заявили о потере украинскими войсками преимущества на Южно-Донецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами