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Путин рассказал о применении российских беспилотников на фронте

Путин заявил, что российские беспилотники эффективно применяются в ходе СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Беспилотники российского производства уже эффективно применяют на специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

«Это один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует все другие во взаимодействии с видами и родами вооруженных сил, связывает многие вещи, делает их более эффективными — и контрбатарейную борьбу, и разведку», — отметил президент.

В беседе с бизнесменом, занимающимся выпуском беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), глава государства заявил, что отечественные дроны — ударные и разведывательные — крайне востребованы в зоне боевых действий. Он напомнил о своей встрече с бойцами СВО 1 января, которые приехали с линии фронта. Один из военнослужащих, чья служба связана с использованием беспилотников, оценил тогда их эффективность.

Президент подчеркнул, что задач на фронте еще очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника. Он уточнил, что вопросом беспилотников занимаются вице-премьеры Андрей Белоусов и Денис Мантуров, а также Минобороны.

Ранее в США сделали заявление о Путине и о его скорой победе.

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