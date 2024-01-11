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В Британии сообщили о проникновении неизвестных на судно у берегов Омана

ВМС Британии заявили о несанкционированном проникновении на судно у порта Сохар

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Ariel Schalit/AP

Неизвестные проникли на судно в Оманском заливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Согласно сообщению, UKMTO получил уведомление о проникновении посторонних лиц на судно около 3:30 (6:30 мск) 11 января.

В центре также указали, что с судном не удается установить связь, проводится расследование. Уточняется также, что представитель службы безопасности компании услышал в ходе телефонного разговора, помимо капитана судна, голоса неизвестных.

UKMTO позднее уточнил, что на борт проникли четверо или пятеро вооруженных людей в масках и черной военной форме.

До этого хуситы провели «крупнейшую атаку» по западным кораблям в Красном море с помощью залпа из дронов-камикадзе и различных ракет. В Великобритании и США йеменскому движению пообещали «серьезные последствия». Сами хуситы заявили, что целились по американцам, стараясь отомстить США, которые в конце декабря ликвидировали 10 членов движения, пытавшихся захватить гражданское судно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пираты взяли на абордаж танкер с россиянами.

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