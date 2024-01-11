В Курской области уничтожили два украинских беспилотника

Два украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи технических средств радиоэлектронной борьбы в приграничном Глушковском районе Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«В 16.20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе», — сказал он.

После падения на землю оба беспилотника сдетонировали. Разрушений, пострадавших нет.

Российские регионы постоянно сталкиваются с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, в ночь на 11 января украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области.

Этой же ночью Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над Ростовской областью.

Российские системы ПВО на постоянной основе обеспечивают безопасность регионов РФ. Ежедневно они сбивают десятки дронов и беспилотников. Всего же с начала специальной военной операции они ликвидировали более 10 тысяч украинских БПЛА.

Ранее специалист ВС РФ указал на участившееся использование ВСУ кустарных беспилотников.