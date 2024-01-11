Попавший в российский плен наемник Вооруженных сил Украины из Польши заявил, что не хочет больше связываться с Киевом. Его слова приводит губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Наемник, которого зовут Давид, попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Мужчина был ранен и, как утверждает Сальдо, оставлен украинскими сослуживцами умирать в таком состоянии. Российские военные оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь.

«Бывший польский наемник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ», — написал глава Херсонской области.

По его словам, мотивацией для участия в боевых действиях на стороне Украины для Давида были деньги, однако ситуация на поле боя оказалась намного хуже его ожиданий.

Сальдо заявил, что сейчас польский наемник полностью пересмотрел свои взгляды на происходящее на Украине и увидел истинное лицо украинских военнослужащих.

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