Армия Киева несет потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском направлении фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Синьковка украинское командование на регулярной основе пытается проводить действия наступательного характера для замедления продвижения наших войск. Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям», — сообщил Марочко.

По данным Минобороны, на этом участке фронта ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области. Потери противника тогда составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

Накануне украинский военный заявил о больших потерях ВСУ из-за ловушек российских саперов. По его словам, они мастерски устанавливают на поле боя мины, маскируя их под банкноту, пачки сигарет, телефоны.

В Минобороны также рассказали о потерях ВСУ с начало спецоперации. Украинская армия потеряла 564 самолета, 263 вертолета, 10272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин.

С начала контрнаступления армия Украины потеряла более 150 тысяч военнослужащих. Об этом заявили в российском Минобороны. За этот период ВС РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении.