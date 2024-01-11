Армия Израиля начала штурм города Дженин

Вооруженные столкновения между палестинским радикальным движением ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновились в восточной части города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По словам журналистов, израильские военные встретили ожесточенное сопротивление в ходе попытки взять Дженин, на улицах которого завязались бои.

В этот же день Al Jazeera сообщила, что израильская армия проводит операции и атакует несколько городов на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.