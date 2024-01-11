СВР: спецслужбы США проведут в Латвии тренинг по разжиганию вражды в России

Сотрудники спецслужб США планируют провести в Риге 16–18 февраля тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в Российской Федерации, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки, ссылаясь на директора службы Сергея Нарышкина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах Соединенных Штатов в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. Не составит большого труда выяснить состав «слушателей», — отмечается в публикации.

Также бюро указывает, что Вашингтон намерен активизировать работу с гражданами России, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы президента Российской Федерации.

«Во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры. Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», — говорится в сообщении.

По мнению Нарышкина, в Штатах уверены, что стипендиаты американских программ из РФ при «должной обработке» станут стержнем пятой колонны.

«Американцы полагают, что такие россияне способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны», — утверждает пресс-бюро СВР.

До этого Сергей Нарышкин поручил помешать зарубежному вмешательству в выборы президента.

Ранее стало известно, что предвыборный сайт Путина начал работу.