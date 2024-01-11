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Украинский беспилотник пробил кровлю здания в Воронежской области

Губернатор Гусев: дрон ВСУ пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области

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Shutterstock

В ночь на 11 января украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, возгорания нет. На месте работают все оперативные службы.

Незадолго до этого на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции взорвался украинский беспилотник. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что в результате взрыва здание получило повреждения, однако возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

Утром 11 января системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили дроны ВСУ над Ростовской, Тульской и Калужской областями. По данным Минобороны, над регионами зафиксировали беспилотники самолетного типа, но оперативно сработали системы ПВО.

Накануне министерство обороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника. По информации ведомства, военные ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

Ранее командир ВСУ признал, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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