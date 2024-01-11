Беспилотник ВСУ взорвался над насосной станцией на окраине Калуги

Утром 11 января на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции взорвался украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на окраине г.Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА», — говорится в сообщении.

По его словам, в результате взрыва здание получило повреждения, однако возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы.

Ранним утром 11 января системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские дроны над тремя российскими регионами: Ростовской, Тульской и Калужской областями. По данным Минобороны, над регионами зафиксировали беспилотники самолетного типа, но оперативно сработали системы ПВО.

Накануне министерство обороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника. По информации ведомства, военные ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее командир ВСУ признал, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.