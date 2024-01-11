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Минобороны сообщило о сбитии беспилотника ВСУ в Ростовской области

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Ростовской областью

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Shutterstock

Беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа сбит российскими войсками над Ростовской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотник уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Ростовской области, подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что системы ПВО сбила два беспилотника над Каменским районом Ростовской области. Никто не пострадал, отметил он.

До этого Telegram-канал Shot писал, что жители Каменск-Шахтинского в Ростовской области услышали несколько громких взрывов в небе над городом. По его данным, всего было три взрыва, первый раздался около 0:30 мск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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