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Финляндия может получить американское оружие

RealClearDefence: Финляндия может получить новое оружие США

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Stoyan Nenov/Reuters

Финляндия может получить от США новое вооружение для усиления границы НАТО с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью старшего аналитика Лексингтонского института Сару Уайт на американском портале RealClearDefence.

«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — пишет Уайт.

По ее словам, армия Финляндия в обозримом будущем получит от США 64 истребителя пятого поколения F-35A, которые представляют для НАТО крайне высокую ценность из-за высоких разведывательных возможностей.

Аналитик считает, что вслед за самолетами США могут отправить Финляндии тяжелую бронетехнику.

Финляндия, по ее мнению, является логичным кандидатом на получение танков M1A1 Abrams, «учитывая ее протяженную границу с Россией».

18 декабря сообщалось, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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