Силы ПВО сбили два беспилотника над Ростовской областью

Российская система ПВО сбила два беспилотника над Каменским районом Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавших нет, последствия на земле уточняются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошли взрывы и сработала система ПВО.

10 января Министерство обороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника. По информации ведомства, военные ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.