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Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

За последние 24 часа авиация и артиллерия группировки войск «Восток» отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Он отметил, что благодаря ударам бомбардировочной авиации, огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло в районах Константиновки, Катериновки и Прасковеевки.

Также были успешно сорваны шесть попыток противника провести ротации армии Украины.

3 января российская армия за сутки отразила три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Как добавили в Минобороны, потери украинских войск на Южно-Донецком направлении за те сутки составили до 115 солдат. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились двух боевых бронированных машин, трех пикапов и одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее в сети появилась фотография, демонстрирующая боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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