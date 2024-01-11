Украинская армия несет очень большие потери из-за атак российских вертолетов Ми-28Н, сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

В статье отмечается, что серьезная нехватка у Вооруженных сил Украины (ВСУ) зенитных ракет привела к тому, что передовые украинские части оказались слабозащищенными от действий российской авиации. Таким образом, было дополнено имевшееся ранее огромное преимущество России в огневой мощи артиллерии и в зенитных средствах.

Российские Ми-28Н «Ночной охотник» применяются для уничтожения украинских опорных пунктов.

В материале MWM подчеркивается, что способность ВСУ вести огонь по российским войскам в последние месяцы значительно снизилась. Украинские артиллерийские подразделения и даже самые элитные механизированные бригады ВСУ страны из-за острой нехватки боеприпасов были вынуждены сократить их применение на передовой.

Ожидаемое прекращение военной помощи США, отмечает издание, может еще больше осложнить положение украинских войск.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» на Донецком направлении нанесли ракетный удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.