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На Украине рассказали о проблемах ВСУ из-за новой тактики России

Командир разведвзвода ВСУ: российские дроны не позволяют ВСУ покидать укрытия

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Shutterstock

Непрерывные удары российских беспилотников вынуждают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подолгу находиться в укрытиях. Об этом рассказал командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» журналистам «Украинской правды».

«Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что [российские] дроны висят постоянно и делают сбросы», — пояснил военнослужащий.

По его словам, Россия обладает мощной армией дронов, в то время как ВСУ не имеет подобных возможностей. По его словам, работа российских беспилотников удивила даже бывалых солдат, уже успевших привыкнуть к превосходству Вооруженных сил России в огневой мощи.

До этого сообщалось, что на вооружение в Военно-морской флот (ВМФ) России поступят новые тяжелые ударные беспилотники «Иноходец» и С-70 «Охотник».

Эксперт по беспилотникам назвал новые российские дроны кошмаром для ВСУ.

Ранее Украину впервые атаковала реактивная версия беспилотника «Герань».

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