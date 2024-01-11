В США призывают министра обороны Остина подать в отставку

Демократ от штата Пенсильвании в палате представителей конгресса США Крис Делуцио призвал министра обороны Ллойда Остина подать в отставку. В своем заявлении в социальной сети X (ранее Twitter) законодатель отметил, что потерял доверие к Остину из-за отсутствия прозрачности в отношении его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования.

Делуцио, который является членом комитета по делам вооруженных сил палаты представителей, подчеркнул, что его обязанностью является осуществление надзора за министерством обороны, и поэтому он призывает Остина уйти в отставку.

Делуцио поблагодарил министра за его службу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Согласно газете Politico, Делуцио стал первым демократическим законодателем, высказавшимся о необходимости отставки Остина.

Болезнь главы Пентагона Ллойда Остина может стать поводом для его отставки. Такое мнение озвучил американист Владимир Васильев. Он отметил, что Белый дом хочет действовать жестче на Украине и Ближнем Востоке, однако нынешний министр обороны США сохраняет более прагматичную позицию.

У Остина еще в декабре выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации главы Пентагона.

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