Lockheed Martin поставила истребители в Словакию

Американская компания по производству военной техники Lockheed Martin успешно поставила первые два из 14 сверхзвуковых истребителей F-16, закупленных Словакией. Как сообщается на сайте компании, Lockheed Martin «с гордостью информирует об успешной поставке первых двух словацких истребителей F-16 Block 70».

Ранее планировалось, что первые самолеты будут переданы Словакии в 2022 году. Однако задержка с реализацией контракта связана с нехваткой электронных компонентов на авиазаводах, которые занимаются выпуском истребителей.

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Она возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta.

Компания на протяжении длительного времени является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники (от стрелкового оружия и бронетехники до спутниковых систем, межконтинентальных ракет и надводных кораблей) по объему заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.

До этого сообщалось, что США провели первые полетные испытания экспериментальной усовершенствованной системы управления боевыми действиями своих ВВС. 26 из заявленных ранее 28 задач и функций показали себя вполне работоспособными, считают американские военные. Что представляет собой новая система, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.