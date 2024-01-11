В Харькове произошли несколько взрывов

По украинскому Харькову был нанесен ракетный удар. Об этом в своем Telrgram-канале заявил глава городской администрации Игорь Терехов.

Мэр вначале сообщил о происшедших в городе взрывах и призвал жителей проявлять осторожность. Спустя некоторое время он заявил, что ракеты попали в некий «гражданский объект». Терехов не исключил вероятность того, что среди находившихся на этом объекте людей могут быть пострадавшие. По его словам, имеются разрушения, на парковке горят автомобили.

Глава городской администрации подчеркнул, что на место происшествия уже выехали подразделения всех экстренных служб.

Ранее бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может лишиться еще нескольких городов, включая крупнейшие административные центры, такие как, Харьков и Одесса.

7 января на территории Харькова произошло несколько взрывов.

До этого на Украине после взрывов произошли массовые отключения электричества.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.