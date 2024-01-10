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Стало известно о взрыве в Кривом Роге

«Зеркало недели»: в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв

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РИА Новости

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Зеркало недели».

Воздушная тревога действует в Днепропетровской и Кировоградской областях. Подробностей о характере разрушений и пострадавших нет. В последний раз о взрывах в этом городе сообщалось 8 января.

В тот же день после сообщений о взрывах в городе Запорожье стало известно, что украинское ПВО сработало по жилым кварталам.

За день до этого взрывы произошли на территории подконтрольному Киеву Херсоне. Об этом сообщил глава местной городской администрации города Роман Мрочко.

Незадолго до этого сразу несколько взрывов прогремели в Харькове. В этот момент воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины.

Ранее украинский дрон ликвидировали в небе над Саратовской областью.

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