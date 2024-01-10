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Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу

Песков: Путин общается с Шойгу несколько раз в сутки

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин несколько раз в сутки проводит разговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Разговоры с министром обороны происходят несколько раз в сутки», — заявил Песков.

Он также назвал «странным» вопрос, обсудил ли президент, как собирался, с Шойгу ряд вопросов, которые были подняты на встрече с вдовами бойцов в Рождество.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря заявил, что все потребности российской специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме, а задержки при перечислении выплат военнослужащим связаны с «бюрократическими сбоями». Глава государства попросил участников спецоперации описать ему конкретные примеры проблем, их решение будет поручено министерству обороны РФ.

Путин также заявлял, что поговорит с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу по вопросу налаживания обратной связи с семьями погибших в зоне СВО бойцов.

Ранее главком ВМФ России назвал оружие, которое может угрожать безопасности России.

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Операция на Украине
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