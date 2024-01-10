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В США не верят в то, что Украина перехватит инициативу на передовой в 2024 году

Подполковник Дэвис: ВСУ не смогут перехватить инициативу в 2024 году

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Hanna Arhirova/AP

Украинские войска не смогут изменить положение на передовой в свою пользу в наступившем году. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Несколько сотен тысяч украинцев падут зря, потому что, в конце концов, они точно не смогут изменить расстановку сил в этом году, раз они не смогли сделать это в прошлом году, когда у них было все, что Запад мог дать», — сказал он.

Одержать победу украинские войска не смогут, военная помощь США поможет лишь временно удерживать позиции, считает полковник.

Эксперт добавил, что избежать обострения военного конфликта на Украине было возможно. Но западные лидеры сами признали, что никогда не планировали соблюдать Минские соглашения, а лишь выигрывали время для подготовки украинской армии.

В свою очередь администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в победу России в ее специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон.

Кроме того, европейские страны «демонстрируют усталость» от украинского конфликта на фоне внутренних проблем, связанных, среди прочего, с финансами.

Ранее Украину предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США.

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