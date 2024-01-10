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Военный эксперт рассказал о российском супероружии будущего

Полковник Литовкин: планирующая авиабомба «Дрель» способна пробить любую броню

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Wikimedia Commons

Российская планирующая авиабомба «Дрель», серийное производство которой начнется в этом году, может стать супероружием будущего. Соответствующее мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Специалист обратил внимание на название снаряда. Бомба его получила из-за способности пробивать практически любую броню, будь то металл, бетон или земля.

«Дрель» глубоко проникает в почву, различные защитные сооружения, пробивает бетон, металлическую броню. Приближаясь к цели, она может разделиться на определенное количество таких же бомб меньшего диаметра. Они тоже планируют и пробивают что угодно», — объяснил специалист.

Литовкин добавил, что такая бомба при разделении может уничтожить сразу десять танков, идущих строем.

О планах по оснащению армии ранее рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в 2024 году в РФ продолжат оснащать российские Вооруженные силы оружием с искусственным интеллектом и на новых физических принципах.

Ранее эксперт назвал самое ожидаемое оружие России в зоне СВО.

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