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В небе над Воронежской областью сбили беспилотник ВСУ

Минобороны России сообщило о сбитом украинском дроне над Воронежской областью

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летальный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Воронежской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, сбитый дрон был самолетного типа.

Некоторое время назад российское МО докладывало, что дежурные ПВО ликвидировали украинский беспилотник в небе в Саратовской области.

Накануне вечером в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские системы ПВО сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и украинский дрон в воздушном пространстве Белгородской области.

Ранее упавший в Орле беспилотник повредил многоэтажный жилой дом.

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