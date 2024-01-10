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Названы суточные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 170 военных и два танка на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 170 военных и два танка на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР», — говорится в сообщении.

Согласно информации военного ведомства, помимо потерь в живой силе, ВСУ остались без двух танков, трех боевых бронированных машин и четырех автомобилей. ВС России также повредили вражескую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

Недавно аналитики американского издания Wall Street Journal пришли к выводу, что ВСУ потеряли самых опытных военных. В статье отмечается, что контрнаступление украинских войск закончилось, не успев начаться.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Зеленскому все перестали доверять.

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