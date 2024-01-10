ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района в Брянской области, выпустив более 14 снарядов по мирным объектам. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в результате атаки никто не пострадал.

«Частично повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия», — отметил он.

Гладков указал, что сейчас проходит осмотр территории, подвергшейся обстрелу.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил губернатор Брянской области.

9 января Александр Богомаз сообщал, что в регионе пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Он уточнил, что беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянским районом. В результате нет пострадавших и разрушений.

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