Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников Вооружены сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные действовали с помощью артиллерии, ударными беспилотниками. В итоге за прошедшие сутки бойцы поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки дронов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 121 районе, отметили в Минобороны.

Накануне глава министерства обороны России Сергей Шойгу на тематическом совещании сообщил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год.

Шойгу также отмечал, что у украинских формирований наблюдается истощение людского ресурса.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что колесная и гусеничная техника, предоставленная странами Запада Вооруженным силам Украины, вязнет в снежных заносах.

Ранее стало известно о потере ВСУ самых опытных военных.