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ВСУ за сутки потеряли до 145 бойцов на Купянском направлении

Минобороны РФ: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 145 бойцов

Потери украинских войск на Купянском направлении за прошедшие сутки составили до 145 бойцов. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сообщило министерство обороны РФ, опубликовав сводку в официальном Telegram-канале.

В заявлении указано, что за минувшие сутки подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Терны, а их инициаторами выступили штурмовые группы 21-й и 32-й механизированных бригад украинских войск.

«Противники потеряли до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские солдаты вывели из строя две украинские гаубицы и одну артиллерийскую систему М777. Последняя была произведена в США, подчеркивается в заявлении министерства.

10 января президент РФ Владимир Путин провел встречу с общественниками и жителями чукотского города Анадырь, во время которой прокомментировал ситуацию с отпусками участников СВО. Глава государства отметил, что после жалоб солдат на сложности с получением отпуска ситуация постепенно исправляется, и теперь у людей есть возможность на время покинуть зону конфликта.

Ранее в США признали, что российские войска стали сильнее за время проведения СВО.

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Операция на Украине
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