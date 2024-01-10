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Стало известно о потере ВСУ самых опытных военных

WSJ: Украина потеряла тысячи военных, включая самых опытных и мотивированных

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи бойцов, включая наиболее опытных и мотивированных военнослужащих. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

«Украина потеряла тысячи солдат, в том числе самых опытных и мотивированных бойцов», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что контрнаступление украинских войск закончилось, не успев начаться. Анонимный представитель Службы безопасности (СБУ) Украины также сравнил конфликт в стране с Первой мировой войной, упомянув окопы. Кроме того, источник газеты подчеркнул, что помощь Киеву со стороны Вашингтона колеблется на фоне политических разборок в Соединенных Штатах.

9 января глава министерства обороны России Сергей Шойгу на тематическом совещании сообщил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год.

Шойгу также отмечал, что у украинских формирований наблюдается истощение людского ресурса.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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