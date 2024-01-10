Путин рассказал, как военнослужащим решить проблему с неявкой на место службы

Проблема транспортной доступности должна учитываться участниками специальной военной операции в плане прибытия в необходимое время на место службы, например, из отпуска. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с жителями Анадыря, трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть сбоев. В случае возникновения объективных проблем, связанных с транспортной схемой, из-за которых боец не может вернуться на место службы, это легко должно быть подтверждено соответствующими документами.

Президент добавил, что в Министерстве обороны должна быть отработана схема предоставления нужных документов о транспортных проблемах, чтобы вопросы решались автоматически, а не с помощью приостановления выплат военнослужащим.

В ходе этой же встречи Путин заявил, что военнослужащим, которые ранее получили ранение, позволят продолжить службу.

Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился в Ново-Огарево с семьями военных, павших в ходе СВО.