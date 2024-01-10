Раненным российским военным позволят продолжить службу

Министерство обороны России предлагает изменить норму, по которой получившие ранение военнослужащие не могут служить. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с жителями Анадыря, трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Мы это сейчас поменяем», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что поддерживает соответствующее предложение Министерства обороны.

Президент уточнил, что военнослужащий, который получил травму, смог бы служить в военном комиссариате, либо выполнять аналогичную функцию.

В ходе этой же встречи глава государства сказал, что все потребности российской специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме, а задержки при перечислении выплат военнослужащим связан с «бюрократическими сбоями».

Также Путин заявил, что жалобы на сложности с получением отпусков после ранения в зоне СВО помогли исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился в Ново-Огарево с семьями военных, павших в ходе СВО.