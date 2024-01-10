Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Раненным российским военным позволят продолжить службу

Путин: МО предлагает изменить норму, по которой раненные бойцы не могут служить

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство обороны России предлагает изменить норму, по которой получившие ранение военнослужащие не могут служить. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с жителями Анадыря, трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Мы это сейчас поменяем», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что поддерживает соответствующее предложение Министерства обороны.

Президент уточнил, что военнослужащий, который получил травму, смог бы служить в военном комиссариате, либо выполнять аналогичную функцию.

В ходе этой же встречи глава государства сказал, что все потребности российской специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме, а задержки при перечислении выплат военнослужащим связан с «бюрократическими сбоями».

Также Путин заявил, что жалобы на сложности с получением отпусков после ранения в зоне СВО помогли исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился в Ново-Огарево с семьями военных, павших в ходе СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами