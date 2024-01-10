Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о ситуации с отпусками участников СВО

Путин: cитуация с отпусками бойцов СВО исправляется

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

После жалоб на сложности с отпусками после ранения в специальной военной операции ситуация исправляется. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ситуация исправляется, люди получают возможность поехать в отпуск», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что отпуск у бойцов, которые его не «отгуляли», не должен пропадать.

«У них должна быть возможность использовать его позднее. Это правило министерством обороны уже реализуется» — добавил Путин.

До этого Владимир Путин сообщил, что поговорит с главой министерством обороны России Сергеем Шойгу о том, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с семьями погибших героев спецоперации, прошедшей в канун Рождества.

До этого президент России обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами