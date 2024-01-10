Путин высказался о ситуации с отпусками участников СВО

После жалоб на сложности с отпусками после ранения в специальной военной операции ситуация исправляется. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Ситуация исправляется, люди получают возможность поехать в отпуск», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что отпуск у бойцов, которые его не «отгуляли», не должен пропадать.

«У них должна быть возможность использовать его позднее. Это правило министерством обороны уже реализуется» — добавил Путин.

До этого Владимир Путин сообщил, что поговорит с главой министерством обороны России Сергеем Шойгу о том, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с семьями погибших героев спецоперации, прошедшей в канун Рождества.

До этого президент России обратил особое внимание на участников СВО в своем новогоднем обращении, назвав их героями.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.