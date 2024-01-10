Пленный украинский солдат Роман Калиниченко заявил, что в его стране в армию якобы начали призывать женщин в возрасте до 60 лет. Слова бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) передает РИА Новости.

Согласно данным агентства, военный попал в плен 6 января 2024 года. Мужчина самостоятельно сложил оружие и сдался в плен одному из подразделений группировки войск «Юг», участвующему в боевых действиях на Времевском выступе.

«Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. <...> От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек [забирают]», — рассказал Калиниченко.

Он пояснил, что в армию попадают мужчины в возрасте до 65 лет. При этом призывной возраст женщин в последнее время якобы повысился с 55 до 60 лет, добавил украинский военнослужащий.

Кроме того, по словам работавшего с Калиниченко российского бойца с позывным «Хазар», в одном из отрядов ВСУ с того же направления служит 64-летний мужчина. Он уточнил, что слышал об этом от других украинских военнопленных.

«При этом в украинских военкоматах никогда не смотрят на состояние здоровья будущего штурмовика и годными признают даже тех, кому требуется операция», — сказал «Хазар».

Ранее на Украине начали блокировать банковские карты граждан, не явившихся в военный комиссариат.