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ВСУ оставили несколько позиций на Донецком направлении

Помощник главы ДНР Гагин: ВСУ оставили часть позиций на Донецком направлении

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины покинули ряд позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой на Донецком направлении в зоне проведения российской спецоперации. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, под Новомихайловкой украинские военные ушли сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела сослуживцев. Несколько позиций были брошены и под Георгиевкой.

Гагин уточнил, что в одном из брошенных опорных пунктов ВСУ были обнаружены несколько единиц стрелкового вооружения разного калибра.

Помощник главы ДНР добавил, что украинские войска на Донецком направлении в несколько раз сократили применение артиллерии и для экономии снарядов нарастили удары беспилотными летательными аппаратами.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих на Донецком направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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