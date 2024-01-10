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«Ростех» назвал сроки начала серийного производства новой планирующей авиабомбы «Дрель»

«Ростех» начнет серийно производить планирующую авиабомбу «Дрель» в 2024 году

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Серийное производство новейшей планирующей авиабомбы «Дрель» начнется в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в «Ростехе».

По словам представителя корпорации, авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, определенные министерством обороны Российской Федерации.

«Информация об использовании изделий в зоне специальной военной операции является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы «Дрель», — отметили в госкорпорации.

В «Ростехе» также указали, что сегодня параллельно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

До этого в госкорпорации «Ростех» заявляли, что российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ».

В госкорпорации отметили, что на сегодняшний момент развернуто серийное производство САУ, а также выпуск транспортно-загрузочной машины. Первые комплексы были направленны российским войскам в конце 2023 года.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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