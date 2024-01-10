В Польше обнаружили раздающего повестки украинского военкома

В Варшаве заметили, предположительно, украинского военкома, который раздавал повестки жителям страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На мужчине была надета военная форма. Отмечается, что, когда сотрудника военкомата обнаружили, он выписывал повестку другому мужчине, призывая его «как можно скорее покинуть пределы Польши». Рядом с ним находился припаркованный автомобиль с черными номерами, которыми пользуются военкоматы.

«Посмотрите, что делается! ТЦК уже в Варшаве», — сказала женщина-очевидец. Военком обратился к ней с просьбой прекратить видеосъемку.

Официальные органы власти Украины и Польши не предоставили никакой информации о распространяемом сообщении.

До этого сообщалось о рейдах Службы безопасности Украины и военкомов в киевских ресторанах. Источник издания в СБУ утверждал, что в Киеве проводится «контрдиверсионные меры безопасности», а сотрудники территориальных центров комплектования одновременно проводят проверку военнообязанных граждан и вручают повестки.

Ранее одессит избежал вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.