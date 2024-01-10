В Германии заявили о сокращении поставок западного оружия на Украину

Государства Запада в 2023 году заметно сократили поставки своих вооружений на Украину по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.

Как отметили аналитики, по итогам прошлого года только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. При этом общая динамика поставок показывает, что в 2022 году западные державы обещали передать Киеву значительно больше техники и боеприпасов по сравнению с недавно завершившимся годом.

Тем не менее специалисты подчеркнули, что в 2023 году США и их союзники сделали ставку на поставки зенитно-ракетных комплексов в зону боевых действий. После эскалации конфликта западные страны обещали украинским властям 24 подобных комплекса, но по прошествии года их количество увеличилось до 55.

В то же время показатели по другим видам вооружений заметно снизились. В частности, в 2022 году зарубежные партнеры намеревались передать Киеву 434 танка и 574 тяжелых орудия. Но в 2023 году государства Запада пообещали украинскому руководству только 380 танков и 236 тяжелых орудий.

По информации немецкого института, всего за время конфликта США и их союзники намереваются снабдить Украину 814 танками и 97 ракетными системами. К текущему моменту Киев получил только 519 танков и 78 ракетных систем.

Также украинские войска получили лишь 585 из 810 обещанных тяжелых орудий. Количество предоставленных Киеву зенитно-ракетных комплексов, в свою очередь, составило 45 из 79 обещанных единиц техники.

Ранее в США заявили о бессилии украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) перед российскими ракетами.