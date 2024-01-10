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В Минобороны рассказали об оборудовании новых позиций под Красным Лиманом

Минобороны: инженеры группы «Центр» оборудуют новые позиции под Красным Лиманом

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России оборудуют новые позиции на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Отмечается, что для выполнения поставленной задачи инженеры используют мобильный лесопильный комплекс, с помощью которого можно обшить блиндажи и траншеи, ходы сообщений и оружейные погребы. За сутки работы расчет лесопильного комплекса обеспечивает изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, дислоцированные на передовых и тыловых позициях.

В помощь инженерам предоставлены общевойсковые экскаваторы ЭОВ-3522. Эта техника может копать окопы в ограниченном пространстве, в лесистой местности.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение 2023 года российские военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа изготовили и поставили в войска около одной тысячи кубов различной древесины.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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