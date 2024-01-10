В небе над Саратовской областью сбили беспилотник ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотный летальный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Саратовской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 января. При этом в сообщении подчеркивается, что для атаки украинские солдаты использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинской беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — говорится в заявлении.

Накануне вечером российские системы ПВО сбили украинский дрон в воздушном пространстве Белгородской области. Кроме того, по информации министерства обороны РФ, над территорией региона был ликвидирован один снаряд для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». В ведомстве добавили, что атака была предотвращена примерно в 19:30 мск.

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