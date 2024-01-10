Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС Эквадора признали преступные банды в стране военными целями

Главнокомандующий ВС Эквадора Эрасо назвал банды военной целью

close
100%
Karen Toro/Reuters

Главнокомандующий вооруженными силами Эквадора Хайме Вела Эрасо заявил, что члены преступных группировок на территории страны являются законной военной целью и переговоров с ними не будет. В своем видеообращении он подчеркнул, что каждая террористическая группа, указанная в указе президента Даниэля Нобоа, стала военной целью, и никакой террористический акт не заставит армию страны сдаться. Об этом пишет ТАСС.

Нобоа подписал указ, признавший наличие в стране «внутреннего вооруженного конфликта», и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях. 8 января Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Российское посольство в Эквадоре из-за беспорядков предостерегло от посещения страны. В заявлении посольства говорится, что в результате вооруженных столкновений между преступными группировками и правоохранительными органами имеются жертвы среди полицейских и гражданского населения. Дипломатическое представительства отметило, что пока не располагает сведениями о пострадавших гражданах России.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

Все новости на тему:
Беспорядки в Эквадоре
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами