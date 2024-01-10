ВС Эквадора признали преступные банды в стране военными целями

Главнокомандующий вооруженными силами Эквадора Хайме Вела Эрасо заявил, что члены преступных группировок на территории страны являются законной военной целью и переговоров с ними не будет. В своем видеообращении он подчеркнул, что каждая террористическая группа, указанная в указе президента Даниэля Нобоа, стала военной целью, и никакой террористический акт не заставит армию страны сдаться. Об этом пишет ТАСС.

Нобоа подписал указ, признавший наличие в стране «внутреннего вооруженного конфликта», и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях. 8 января Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Российское посольство в Эквадоре из-за беспорядков предостерегло от посещения страны. В заявлении посольства говорится, что в результате вооруженных столкновений между преступными группировками и правоохранительными органами имеются жертвы среди полицейских и гражданского населения. Дипломатическое представительства отметило, что пока не располагает сведениями о пострадавших гражданах России.

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