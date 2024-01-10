Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило боеприпас по судну в Красном море. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

«Хуситы запустили ракету по судну в южной части Красного моря», — отметили в сообщении, не уточнив принадлежность судна.

Накануне стало известно, что Евросоюз обсудит создание своей военной миссии в Красном море. Об этом заявил представитель главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано. По его словам, европейские страны планируют начать обсуждение этого вопроса в конце текущей недели.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атаки со стороны движения «Ансар Аллах» в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.