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В США сочли, что ВС России перехватили инициативу у ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: российские войска перехватили инициативу на Украине

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российская армия взяла в свои руки инициативу на передовой и не пойдет на условия Украины. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

»Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет», — отметил он.

По словам Риттера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватила паника.

Бывший разведчик ВС США уточнил, что российская армия уже нанесла стратегическое поражение ВСУ. Он пояснил, что президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что страна может потерять контроль еще над большими территориями.

Риттер обратил внимание, что плохие новости для ВСУ заключаются в том, что Россия не пойдет на переговоры на условиях приемлемых для Киева, она сама «будет диктовать их».

До этого экс-разведчик США допустил, что Россия может взять Одессу и Харьков. По его мнению, избежать этого Киев сможет только в том случае, если Зеленский запросит мирные переговоры.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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Операция на Украине
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