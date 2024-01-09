Средства ПВО сбили беспилотник и снаряд «Ураган» в Белгородской области

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» над территорией Белгородской области.

В ведомстве заявили, что попытка атаки была пресечена приблизительно в 19:30 мск. Украинская сторона пыталась нанести удары с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

В Минобороны отметили, что дежурными средствами ПВО снаряд и беспилотник были уничтожены над Белгородской областью.

До этого российское Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire».

Вечером 8 января Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили 10 реактивных снарядов Vampire.

3 января Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Vampire», принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.