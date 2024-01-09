Появилось первое фото российского ЗРК «Гибка-С» в зоне спецоперации

В сети появилась фотография, демонстрирующая боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный обозреватель».

«Редкая фотография российского ЗРК «Гибка-С» на базе бронемашины «Тигр» в зоне проведения специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

Информация об успешном использовании таких ЗРК в войсках была обнародована в конце лета прошлого года. В то же время фотоматериалы ранее не размещались и появились только теперь, пишет «Российская газета».

В конце декабря ВС России нанесли огневое поражение зенитному ракетному комплексу из Германии IRIS-T в зоне специальной военной операции на Украине. Удар по ЗРК был нанесен в 25 км за линией фронта в Херсонской области.

Ранее российский беспилотник «Ланцет» уничтожил на Южнодонецком направлении ЗРК Stormer.